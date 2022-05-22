نادي الأسير: معلومات عن الأسرى ال11 ومنهم ابطال نفق الحرية الذين صدر بحقهم أحكام اليوم

كشف نادي الأسير الفلسطيني معلومات عن الأسرى ال11 الذين صدر بحقهم أحكام اليوم الأحد، و من بينهم ابطال نفق الحرية.
و هذه أسماء الأسرى الذين أصدر الاحتلال عليهم أحكاماً متفاوتة:
• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.
• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.
• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.
• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عامًا) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.
• الأسير زكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.
• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2020، ما يزال موقوفا.
جميعهم تم الحكم عليهم بالسّجن الفعلي 5 سنوات و5آلاف شيقل و8 شهور وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات
• الأسير محمود أبو شرين، معتقل منذ عام 2017 وما يزال موقوفا.
• الأسير قصي مرعي معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.
• الأسير علي أبو بكر معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.
• الأسير محمد أبو بكر معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.
• الأسير إياد جرادات معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد و50 عامًا.
صدر بحقهم حكمًا بالسّجن الفعلي لمدة أربع سنوات، و2000 شيقل غرامة مالية