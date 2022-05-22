نادي الأسير: معلومات عن الأسرى ال11 ومنهم ابطال نفق الحرية الذين صدر بحقهم أحكام اليوم

كشف نادي الأسير الفلسطيني معلومات عن الأسرى ال11 الذين صدر بحقهم أحكام اليوم الأحد، و من بينهم ابطال نفق الحرية.

و هذه أسماء الأسرى الذين أصدر الاحتلال عليهم أحكاماً متفاوتة:

• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) من عرابة /جنين معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عامًا) من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عامًا) من بير الباشا معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عامًا) من كفردان معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير زكريا زبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 وما يزال موقوف.

• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من يعبد معتقل منذ عام 2020، ما يزال موقوفا.

جميعهم تم الحكم عليهم بالسّجن الفعلي 5 سنوات و5آلاف شيقل و8 شهور وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات

• ‏الأسير محمود أبو شرين، معتقل منذ عام 2017 وما يزال موقوفا.

• ‏الأسير قصي مرعي معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.

• ‏الأسير علي أبو بكر معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.

• الأسير ‏محمد أبو بكر معتقل منذ عام 2020 وما يزال موقوفا.

• ‏الأسير إياد جرادات معتقل منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد و50 عامًا.

صدر بحقهم حكمًا بالسّجن الفعلي لمدة أربع سنوات، و2000 شيقل غرامة مالية