شرطة الاحتلال تزيل مكتب الناشط أبو الحمص في الشيخ جراح

أزالت طواقم بلدية الاحتلال، تحت حماية قوة شرطية، اليوم الأحد، "المكتب الرمزي" للناشط المقدسي محمد أبو الحمص، في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال الناشط المقدسي محمد ابو الحمص (57 عاما)، إن طواقم بلدية الاحتلال وتحت حماية عناصر الشرطة دمرت المكتب الذي أقامه في حي الشيخ جراح ردًّا على المكتب الاستفزازي لعضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير.

وكان أبو الحمص، أقام على تلة في الشيخ جراح مكتبا رمزيا ردا على قيام عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، بافتتاح خيمة استفزازية على ارض عائلة سالم وقبالة منزلها في الجانب الغربي من حي الشيخ جراح.