أفضل طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة..طريقة عمل كيكة الزبادي سالي فؤاد

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة..طريقة عمل كيكة الزبادي سالي فؤاد، تواصل الست العربية البحث بشكل دائم على طرق عمل الحلويات وخاصة الحلويات الاقتصادية، لذلك وحرصا من فريق العمل في موقعنا سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن طريقة عمل كيكة الزبادى الهشة، وذلك بعد رصد فريق العمل في موقعنا "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" عبر محرك قوقل العالمي عن مقادير كيكة الزبادي مضبوطة و طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة

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طريقة عمل كيكة الزبادي سالي فؤاد

مقادير كيكة الزبادي مضبوطة

مقادير كيك الزبادي:

½ 1 كوب زبادي كامل الدسم

2/3 كوب زيت

¼ 1 كوب سكر

3بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

½ 2 كوب دقيق

½ 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¾ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

½ ملعقة صغيرة ملح

كيكة الزبادي منال العالم

طريقة تحضير كيك الزبادي:

سخني الفرن عند درجة حرارة 180، ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة. اخلطي الزبادي والزيت والسكر والبيض والفانيليا.

أضيفي الدقيق والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والملح واضربيهم بالمضرب جيدًا.

صبي الخليط في الصينية وأدخليه الفرن لمدة من 50 إلى 60 دقيقة، لكن بعد تخفضة الحرارة إلى 140 أو 150.