داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الإثنين

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (23 مايو).

وقالت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن السفر سيكون للأسماء المتبقية من الحافلة الثانية، والثالثة، والرابعة من كشف المسافرين رقم (2022/22)، بالإضافة للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت لضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات و ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، لافتة إلى أن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كشف المسافرين هنـــــــــــا

كشف الجوازات المصرية هنـــــا