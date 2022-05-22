مع استمرار الحديث عن جدري القرود، يسأل الكثيرون هل جدري القرود قاتل؟ حيث أن هذا المرض من الأمراض الفيروسية النادرة التي يصاب بها الكائنات الحية نتيجة العديد من العوامل والأسباب المؤدية إلى العدوى، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر معلومات حول المرض وطبيعته وهل جدري القرود قاتل وهل هو خطير أم لا.

ما هو مرض جدري القرود-هل جدري القرود قاتل..؟

يعد مرض جدري القرود من الأمراض النادرة والتي يسببها فيروس نادر يسمى باسم فيروس جدري القردة وهو ينتمي إلى جنس الفيروسات الجدرية والتي ينتمي إليها أيضًا فيروس الجدري العادي، وكثيرًا ما تتشابه أعراض فيروس الجدري العادي مع جدري القرود حيث يمكن فقط لتحليل الدم أن يكشف عن نوع الفيروس، ولقد كانت بداية ظهور واكتشاف هذا المرض في عام ١٩٥٨ نتيجة إصابة مجموعة من القردة به والتي كانت مخصصة للأبحاث العلمية وإجراء التجارب عليها، كما تم اكتشاف أول حالة من البشر مصابة بهذا الفيروس في عام ١٩٧٠ وكان ذلك في الكونغو، ويعتبر انتقال هذا المرض شائع من الحيوان إلى الإنسان بينما انتقاله من شخص لشخص آخر فهو من الأمور النادرة لكنه يحدث أيضًا، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي لهذا المرض حتى الآن إلا أن اللقاح المستخدم لهذا المرض يلعب دور كبير في الوقاية منه وجعل المرض أقل حدة.

هل جدري القرود قاتل..؟

الإجابة لا، حيث أن جدري القرود ليس من الأمراض القاتلة، وبصفة عامة لا يمكن اعتبار مرض جدري القرود من الأمراض الخطيرة، وذلك لأنه يسبب أعراض مشابهة لمرض الجدري العادي، ولكنها تكون أقل في الشدة والحدة، ولذلك فإن القاعدة العامة تقول أن هذا المرض ليس خطير ولكن ليس معنى ذلك أن يتم إهمال المرض أو تجاهله، حيث أنه قد يسبب الوفاة في حالة إصابة الأشخاص ضعاف المناعة به، وذلك بسبب عدم قدرة جسمهم على المقاومة أو مكافحة الفيروس، لذلك يجب الالتزام بالتعليمات الطبية عند التأكد من الإصابة بهذا المرض من أجل تماثل الشفاء دون حدوث مضاعفات.

أسباب وعوامل خطر الإصابة بمرض جدري القرود

حتى الآن لم يتم معرفة السبب الأساسي وراء تواجد هذا النوع من الفيروسات داخل أنواع معينة من الحيوانات، ولكن توجد العديد من الأسباب وعوامل الخطورة التي تؤدي إلى انتقال وانتشار هذا المرض من حيوان لآخر أو من إنسان لآخر وتتمثل أهم هذه الأسباب وعوامل الخطورة فيما يلي:

التلامس والتعامل المباشر مع الحيوانات المصابة بهذا المرض مثل الفئران والجرذان والسناجب وبعض أنواع القوارض.

التلامس مع السوائل التي تخرج من جسم الحيوانات المصابة أو الإفرازات التي تخرج من جسمها وكذلك الدم الملوث بالفيروس.

تناول لحم الحيوانات المصابة بالفيروس مع عدم طهي اللحوم جيدًا مما يسبب انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان.

الاختلاط المباشر بشخص مصاب بعدوى جدري القرود مثل ممارسة العلاقة الحميمية معه أو ملامسة الإفرازات التي تخرج من جهازه التنفسي عند العطس أو السعال.

ملامسة الأسطح الملوثة بالسوائل أو الإفرازات التي تخرج من جسم الحيوان أو الإنسان المصاب بالمرض.

أعراض وعلامات الإصابة بمرض جدري القرود

تبلغ فترة حضانة مرض جدري القرود من سبعة إلى أربعة عشر يومًا يظهر خلالها الأعراض على الشخص بعد دخول الفيروس إلى جسمه وقد تختلف فترة الحضانة عند بعض الأشخاص لتصبح من خمسة إلى إحدى عشر يومًا تقريبًا، وتتمثل أهم أعراض هذا المرض فيما يلي:

الطفح الجلدي وهو من أهم العلامات المميزة لمرض جدري القرود بصفة عامة حيث أنه يبدأ على الوجه وينتشر إلى باقي أجزاء الجسم ويتحول إلى قشرة ثم يتساقط.

تورم الغدد الليمفاوية.

صداع الرأس.

التعب والإرهاق وعدم القدرة على بذل المجهود.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

القشعريرة.

ألم الظهر.

آلام العظام والعضلات والمفاصل.

الوقاية من مرض جدري القرود

توجد بعض الطرق التي يمكن اتباعها من أجل الوقاية من الإصابة بمرض جدري القرود ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

عدم الاختلاط بالحيوانات التي تكون غير ملقحة أو تظهر عليها أعراض المرض والابتعاد عن الإفرازات التي تخرج من جسمها وكذلك السوائل والدماء.

طهي اللحوم جيدًا قبل تناولها من أجل قتل الميكروبات الموجودة فيها.

تجنب الاختلاط المباشر بأي شخص مصاب بعدوى جدري القرود أو تظهر عليه أعراض المرض عن طريق تجنب ممارسة العلاقة الحميمية معه أو ملامسة الإفرازات التي تخرج من جهازه التنفسي عند العطس أو السعال.

تعقيم اليدين وغسلهما جيدًا بعد التعامل مع الحيوانات أو أي شخص تظهر عليه أعراض المرض.

عزل الأشخاص المصابين بعدوى جدري القرود عن الأشخاص غير المصابين.

تعقيم الأسطح المختلفة باستخدام الكحول والمطهرات قبل التعامل معها.