تفاصيل عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في مفاجأة أذهلت الملايين من متابعي كرة القدم، بعدما أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان، بعدما كانت كل المؤشرات تدل على أنه حسم أمره وانهى اتفاقه مع ريال مدريد الإسباني، لاسيما وأنه صرح بشكل رسمي وفي مناسبات عدة حبه وعشقه للفريق الملكي، إلا أن أموال النادي الفرنسي أعمت عينيه، ودفعته للتجديد لثلاث سنوات مع النادي، بعد حصوله على رقم ضخم من الأموال، وميزات بأن يتحكم في جلب المدربين والمدير الرياضي وبيع زميله في النادي البرازيلي نيمار دي سيلفا.

ما تفاصيل عقد مبابي الجديد مع باريس

وأمس حسم النجم الفرنسي قراره بالتجديد لباريس، في خطوة لم يتوقعها متابعي وعشاق كرة القدم، مما دفعهم للبحث عن تفاصيل عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، فهم باتوا في حيرة من أمرهم، لأنه صرح بالكثير من الأحيان حبه وعشقه لنادي ريال مدريد الإسباني، لاسيما أنه جهش بالبكاء العام الماضي بعدما فشل انتقاله إلى النادي الملكي، عندما رفض باريس عرض فلورنتينو بيريز، لهذا قضية تجديد عقد مبابي تتصدر مواقع البحث، كما إن التساؤل الذي يدور الآن، ما تفاصيل عقد مبابي الجديد مع باريس، وهو ما سنوضحه لكم نحن في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، في هذه المقالة.

راتب مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان

ووقع كيليان مبابي على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، وهو دفع الملايين من عشاق كرة القدم للبحث عن راتب مبابي الجديد مع باريس سان جيرمان، لاسيما وأن الريال عرض عليه راتبا خياليا، ونحو 75% من حقوق الصورة، إضافة إلى إنه سيكون قائد المشروع الجديد للملكي، لكن عشاق ريال مدريد شعروا بالخذلان من مبابي الذي كانوا متيقنين 100% من الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

تفاصيل راتب مبابي الجديد مع باريس

وتحدث وسائل اعلام فرنسية، ومقربين من عائلة النجم الفرنسي، وأيضا مقربين من إدارة النادي الفرنسي، بأن مبابي سيصبح صاحب أعلى راتب في تاريخ لاعبي كرة القدم وبفارق يتجاوز 3 أضعاف ما يتقاضاه أي لاعب حاليا، وهو ما أكده تلفزيون "جول" الإسباني، عندما ذكر أن مبابي سيحصل على 150 مليون يورو كإجمالي راتب طوال مدة العقد خالي من الضرائب بواقع 50 مليون يورو في الموسم الواحد.، إضافة إلى 200 مليون يورو كمكافأة تجديد عقد، فضلا عن ذلك، فإن مبابي سيملك بنسبة 100% جميع العائدات الخاصة بحقوق صوره طوال مدة التعاقد.