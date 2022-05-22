بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد 22/5/2022، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس بعد مداهمة واقتحام منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر، غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية، كلا من: عوض جمعة حماد (45 عاما)، ومحمود ماهر حماد (19 عاما)، ومحمد عزت حماد (28 عاما)، وعبادة حسام حماد (29 عاما)، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد، شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت والده محمد شاهين، عندما لم تعثر على نجله هلال.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد إبراهيم طقاطقة (22 عاما)، ويزن محمود طقاطقة (23 عاما )، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.