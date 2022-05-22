طقس فلسطين: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 22 مايو 2022، أن يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً ومغبراً أحياناً نهاراً وبارداً ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وفي ساعات المساء والليل يتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المناطق ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.