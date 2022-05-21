الصحة "الإسرائيلية" تؤكد إصابة أول شخص بمرض "جدري القردة"

أكدت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، مساء اليوم السبت، إصابة أول شخص في "إسرائيل" بمرض جدري القردة.

وأوضحت الصحة "الإسرائيلية"، أن نتيجة الفحوصات التي أجريت في المختبر البيولوجي لشاب وصل إلى مستشفى ’إيخيلوف’، في الثلاثينات من عمره، وقد وصفت حالته بالطفيفة، أظهرت أنه حامل لمرض جدري القردة.

وحثت الوزارة كل العائدين من السفر خارج البلاد ويعانون من أعراض مرض جدري القردة، بالتوجه إلى الطبيب المعالج.

وبحسب الصحة، كان قد عاد الشاب المصاب من رحلة في غرب أوروبا، وأحيل إلى المشفى بعد ظهور أعراض المرض عليه، وفي أعقاب ذلك جرى عزله بغرفة منفردة داخل المشفى حتى الانتهاء من كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ويُشار إلى أنه من المقرر أن تعقد صحة الاحتلال، مساء اليوم السبت، جلسة طارئة فيما يخص المرض خصوصًا في أعقاب تشخيص الإصابة الأولى في "إسرائيل" واكتشاف حالات أخرى حول العالم.