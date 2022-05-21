بالصور الرابطة الإسلامية تنظم معرضًا تراثياً في الكلية العربية برفح

نظمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم السبت، معرضًا للتراث الفلسطيني بعنوان: "لن أبقى لاجئ سأعود "، وذلك في حرم الكلية العربية شرق محافظة رفح.

وافتتحت المعرض مسؤولة الرابطة الإسلامية في المحافظة، الأستاذة أسماء الواوي، بالترحيب بالحضور وتعريفهم على زوايا المعرض التي تضمنت: مشغولات ومطرزات يدوية، وأكلات شعبية ، والثوب والزي الفلسطيني ، وعبارات تؤكد على حق العودة، والموال والقصيد الذي يجسد آلام وآمال الشعب الفلسطيني على مدار سبعة عقود من المعاناة.

وفي كلمة الرابطة، أكدت الإعلامية وفاء الخواجا على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه وموطنه جيلاً بعد جيل قائلة:" هذه الأرض أرضي هذه القدس قدسي والفلسطيني منتصب القامة يمشي، لله لقضيته يمضي لا الهامة للطاغوت يحني وفلسطيننا بالروح نفدي".

وثمن عميد شؤون الطلبة الأستاذ أنور أبو عمرة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية جهود الرابطة الإسلامية في خدمة الطالب الفلسطيني ونصرة القضية الفلسطينية من خلال إحياء المناسبات الوطنية.

ومن جهتها، شكرت عضو الهيئة الإدارية للرابطة في قطاع غزة أ.نور الهدى أبو الروس عمادة الكلية على تعاونها مع الرابطة وتسهيلها مهام الرابطة؛ بما يخدم الطالب ويذلل العقبات أمامه.



















