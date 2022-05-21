سان جيرمان يعلن رحيل دي ماريا

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، أن نجمه الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، سيرحل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويُشار إلى أنه انتقل دي ماريا إلى سان جيرمان بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقدم عروضا جيدة مع الفريق الفرنسي.

وكان قد قام دي ماريا، أمس الجمعة، وقبل مواجهة فريق ميتز اليوم السبت بالجولة النهائية من الدوري الفرنسي، بنشر صورة للفريق عبر حسابه على موقع إنستغرام وعلق عليها "شكرا" باللغتين الإسبانية والفرنسية.

وبدوره قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي :""بالتأكيد أنخيل دي ماريا علامة مميزة في تاريخ النادي".

وأضاف الخليفي :"أن الجماهير ستتذكره كلاعب لديه روح كبيرة، ولم يقصر في الدفاع عن ألوان النادي".

ودعا كل عائلة باريس سان جيرمان للتواجد في ملعب حديقة الأمراء لتوجيه التحية التي يستحقها.

جدير ذكره أنه ذكرت العديد من التقارير الأجنبية، أن يوفنتوس أعد عرضا لضم دي ماريا البالغ (34 عاما).