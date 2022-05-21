أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022
ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم
ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم في الجزائر
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 8656 دينارا جزائريا (59.41 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 18
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في الجزائر نحو 6492 دينارا (44.56 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today" المتخصص في أسعار الذهب.
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5049 دينارا (34.66 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7574 دينارا (51.99 دولار).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022
سعر الاوقية الذهب
وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 269.206 ألف دينار (1848 دولارا).
أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.