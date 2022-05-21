أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار اسعار الذهب في العديد من الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الذهب في الجزائر، حيث يبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، وبعد زيادة البحث عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022

ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر خلال التعاملات المسائية اليوم، نحو 8656 دينارا جزائريا (59.41 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مساء اليوم في الجزائر نحو 6492 دينارا (44.56 دولار)، وفقا لموقع "gold-price-today" المتخصص في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5049 دينارا (34.66 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 7574 دينارا (51.99 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022

سعر الاوقية الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 269.206 ألف دينار (1848 دولارا).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 21 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة، وحققت أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.