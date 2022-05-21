سعر العملات الرقمية اليوم السبت 21 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار العملات الرقمية المشفرة، والتي لاحظنا وجود اهتمام كبير من قبل الناس في الوطن العربي والعالم أجمع، خاصة عملة البيتكوين، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر العملات الرقمية اليوم السبت 21 مايو 2022، حيث تراجعت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، وفقدت بيتكوين نحو 2.71% من قيمتها، كما فقدت إيثريوم 2.56%.

سعر العملات الرقمية اليوم السبت 21 مايو 2022

وخسرت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة نحو 2.27% من قيمتها لتصل إلى 1.25 تريليون دولار، وسط حجم تدفقات نقدية خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 70.69 مليار دولار.

سعر عملة بيتكوين اليوم السبت

انخفض سعر بيتكوين (Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 2.71% ليصل إلى 29316.43 دولار، كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 558.34 مليار دولار.

وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

سعر العملات الرقمية اليوم السبت 21 مايو 2022

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.56% مسجلًا 1966.38 دولار.

وتراجع سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 1.08% ليبلغ 304.26 دولار.

وخسر سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 4.22% إلى 0.4115 دولار.

ونزل سعر عملة كاردانو Cardano ما نسبته 0.52% إلى قيمته ليصل إلى 0.5241 دولار.

وهوي سعر بولكادوت Polkadot بنحو 1.05% ليصل إلى 9.84 دولار.

وهبط سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 1.93% ليصل إلى مستويات 0.08447 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.