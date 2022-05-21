الجهاد الاسلامي تعزي بوفاة والدة الشهيدين المجاهدين محمد وعثمان السعدي

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية بخالص التعزية والمواساة، من عائلة السعدي الكرام، والشيخ القيادي بسام السعدي بوفاة فقيدتهم الحاجة "عائشة السعدي"، والدة الشهيدين المجاهدين محمد وعثمان السعدي، وجدة الشهداء عبد الكريم وإبراهيم السعدي ورعد خازم، التي وافتها المنية صباح اليوم السبت بعد حياة حافلة بالصبر والتضحية والعطاء.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت: "نعزي برحيل الفقيدة العظيمة، التي قدمت كوكبة من أبنائها وأحفادها شهداء في سبيل الله وعلى طريق الحرية لشعبنا".

وأضافت: "نسأل الله العليّ القدير أن يتغمّدها بواسع الرحمة، وأن يلهم أبناءها وعائلتها الصَّبر وحسن العزاء".