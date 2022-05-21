داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد لأسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البــري ليوم غد الأحد الموافق 22 مايو 2022.

وأوضحت داخلية بغزة، أن السفر يوم غد الاحد هو للحافلتين: الأولى، والثانية حتى الرقم (170) من الكشف الجديد رقم (2022/22) هنـــــــا ، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/20) هنـــــــــا .

ودعت الداخلية، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وأكدت إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الأحد في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

الأحد 5/22: فحص الحافلات (باقي 2-5).

الإثنين 5/23: فحص الحافلات (6-8).

الثلاثاء 5/24: فحص الحافلتين (9 و10).

وطالبت داخلية غزة، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.