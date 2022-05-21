الأرصاد الجوية الفلسطينية تحذر من غبار فصل الربيع الحالي

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت، من أن فصل الربيع يعد الأكثر صعوبة لمرضى الجهاز التنفسي والجيوب وحساسية العيون، وذلك لكثرة تكرر موجات الغبار فيه.

وقالت الأرصاد الجوية الفلسطينية: إن "مؤشر مستوى تلوث الهواء اليوم مُرتفع جداً، نتيجة تعرض البلاد لرياح شرقية جافة حارة".

وأشارت إلى أن درجات الحرارة في منطقي الأغوار واريحا سجلتا في هذه الساعات نحو 40 درجة مئوية، وفي مناطق مثل جنين وطولكرم وقلقيلية ومناطق شمال فلسطين المحتلة والنقب تتجاوز مُنتصف الثلاثينيات .

وذكرت دائرة الأرصاد، أن الطقس سيختلف كلياً اليومين المُقبلين لتهب رياح بحرية غربية ذات نسمات مائلة للبرودة لكنها في ذات الوقت ستكون نشطة ترافقها بعض الهبات القوية تثير الغبار محلياً ولكن ليس بالشكل الذي نعيشه اليوم.