روسيا تمنع الرئيس جو بايدن من دخول أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أنها أضافت اسم الرئيس الأمريكي جو بايدن على قائمة الممنوعين من دخول روسيا، ردًا على إجراءات أمريكية مماثلة، ورفضًا للعقوبات الامريكية على البلاد.

وذكرت الخارجية الروسية، أنه تمت إضافة الرئيس الأميركي جو بايدن و وزير خارجيته بلينكن ورئيس المخابرات المركزية CIA وليم بيرنز إلى قائمة الأميركيين الممنوعين من دخول روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات اقتصادية ضد شركات وبنوك وشخصيات روسية في إجراء عقابي لموسكو لدخولها الحرب في أوكرانيا بتاريخ 24-5-2022.