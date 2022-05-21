مهجة القدس تنعى والدة الشهيد المجاهد محمد السعدي

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من عائلة السعدي الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة المرحومة، الحاجة عايشة يوسف على السعدي (أم وليد) والدة الشهيد المجاهد (محمد سعيد سليمان السعدي)، والتي وافتها المنية صباح اليوم السبت 20 شوال 1443 هـ الموافق 21/05/2022م؛ بمخيم جنين بالضفة المحتلة، عن عمر يناهز (84) عامًا قضتها طائعة لله صابرة محتسبة.

وقالت مهجة القدس في بيان صحفي: "نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد محمد السعدي ولد بتاريخ 21/08/1972م، وكان أعزب؛ وهو أحد مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، واستشهد بتاريخ 14/09/1992م.