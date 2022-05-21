انطلاق أعمال المؤتمر الـ33 للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة بشأن القدس

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، أعمال المؤتمر العربي الطارئ الـ33 للاتحاد البرلماني العربي برئاسة البحرين، والذي ينعقد تحت عنوان "المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى".

وترأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، وسفير دولة فلسطين، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح.

وقالت رئيسة مجلس النواب بالبحرين فوزية زينل، إننا نجتمع في ظل ظروف استثنائية، وتحديات كبيرة، تستهدف الإضرار باستقرار أوطان عربية، ما يتطلب تكريس الجهود من أجل الدفاع عن قضايانا الثابتة، التي تمثل فلسطين رأس أولوياتها، والرقم الأول دائما في سلم الاهتمام العربي، ونقطة التقاء جهود بات العمل على رفع زخمها، وترجمتها لممارسات وخطوات عملية أمر بالغ الأهمية.

وأضافت أن ما وقع خلال الأسابيع الماضية من انتهاكات تعرض لها الفلسطينيون، وما نالهم من ممارسات مرفوضة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتطلب إعلان موقف برلماني عربي موحد داعم للقضية الفلسطينية.

وأعربت عن رفض بلادها للاعتداءات التي وقعت على المصلين في شهر رمضان المبارك، والاستفزازات المتكررة ضد أبناء القدس، على نحو يتنافى مع كافة الأديان السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

وأدانت زينل مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بالقرب من مخيم جنين أثناء تأدية عملها المهني، معتبرة ما حصل جريمة تمثل انتهاكا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعديا صارخا على الحريات الإعلامية والصحفية، ومساسا سافرا بالحق العالمي في التعبير ونقل الصورة الواقعية للرأي العام.