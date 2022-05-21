بالفيديو البحرية الروسية تدك مواقع اوكرانية بصواريخ عالية الدقة

استهدفت البحرية الروسية، اليوم السبت، بصواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر"، مواقع ومنشآت البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، في إطار العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن فرقاطة تابعة الأسطول البحر الأسود، أطلقت صاروخاً مجنحاً من طراز كاليبر على الهدف الأرضي المحدد داخل أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن صواريخ طويلة المدى دمرت إحدى محطات السكك الحديد في مقاطعة جيتومير بشمال غرب البلاد، كانت تستخدم في نقل شحنة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وذكرت أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو اصابت ثلاثة مراكز قيادة، و36 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن 8 مستودعات للذخيرة في مقاطعات أوكرانية عدة.

ودمرت القوات الروسية، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ما مجموعه 174 طائرة أوكرانية، و125 مروحية، و966 طيار بدون طيار، و315 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3182 دبابة ومدرعة أخرى.

بالإضافة على تدمير 402 من راجمات الصواريخ، و1614 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 3054 مركبة عسكرية خاصة.