بيريز: مبابي لن يوقع لريال مدريد

وضع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حدا للشكوك المحيطة بمستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية هذا الموسم.



ولم يعلن اللاعب الفرنسي حتى الان تجديد عقده مع باريس، أو الانتقال إلى ريال مدريد في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.



ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيريز نزل إلى غرفة ملابس ريال مدريد، بعد التعادل السلبي مع ريال بيتيس في الليجا، أمس الجمعة، ليبلغ لاعبيه بأن مبابي لن يوقع للميرينجي.



وقد زعمت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية، أن مبابي قرر تجديد عقده مع سان جيرمان، بعدما عرض عليه الأخير العديد من المميزات المغرية، على مستوى الأموال والصلاحيات في "حديقة الأمراء".



وصرحت والدة مبابي مؤخرا، بأن عرضي سان جيرمان وريال مدريد متطابقان فيما يخص الأموال، موضحة أن نجلها سيتخذ القرار بنفسه.