"اتحاد كرة القدم" يوضح لـ"مراسلنا" سبب إلغاء بطولة كأس فلسطين وينفي اقتصارها على غزة

كشف نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إبراهيم أبو سليم، عن سبب إلغاء بطولة كأس فلسطين في جميع محافظات الوطن للموسم الجاري 2021-2022.

وأوضح أبو سليم في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن سبب إلغاء بطولة كأس فلسطين، يعود إلى استحقاقات والتزامات المنتخب الوطني في الخارج" عربياً وآسيوياً، نافياً الأحاديث المتداول حول اقتصار إلغاء البطولة في المحافظات الجنوبية فقط.

وقال أبو سليم: "لا يوجد مجال لتنظيم هذه البطولة في ظل استحقاقات المنتخب الوطني العربية والآسيوية، لأن معظم لاعبي الأندية يشاركون مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "بعد الانتهاء من الاستحقاقات الخارجية، سينفذ الاتحاد التزاماته الداخلية بشأن تنظيم البطولات المحلية، وفق البرنامج المتاح لديهم".

هذا وقرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم السبت 21 مايو 2022، إلغاء بطولة كأس فلسطين للموسم 2021_2022 نظراً لاستحقاقات المنتخبات الوطنية عربياً وآسيوياً.

و"كأس فلسطين" هي بطولة لكرة القدم تقام سنوياً في الأراضي الفلسطينية من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وتعتبر البطولة الثانية من حيث الاهمية بعد بطولة الدوري الفلسطيني، ويشارك فيها جميع الأندية المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تقام البطولة الكأس بشكل منفصل بين محافظات الضفة الغربية وبطولة الكأس في قطاع غزة وذلك بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تنقل اللاعبين والأندية بين جميع محافظات الوطن ومنذ العام الماضي 2015 انتزع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تعهداً من الفيفا بالضغط على دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بالسماح للأندية والفرق الرياضية بالتنقل بين غزة والضفة، وهذا ما نتج عنه اقامة أول نهائي كأس فلسطين على مستوى الوطن بين بطل كأس الضفة وبين بطل كأس غزة عام 2015 والذي أقيم بنظام الذهاب والإياب والذي كان من نصيب أهلي الخليل.