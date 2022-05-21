كورونا عالمياً: الإصابات تتجاوز 521 مليون والوفيات أكثر من6 ملايين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:27 م
21 مايو 2022
كورونا
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 521.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و668947.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق       إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة      1002498   83098756

الهند   524323    43131822

البرازيل 665433    30752226

فرنسا  147715    28930755

ألمانيا  138201    26010423

المملكة المتحدة       177890    22232377

روسيا  784976    18283706

كوريا الجنوبية 23885      17914957

إيطاليا 165827    17205017

تركيا   98700      15011863

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها عدد الوفيات  عدد الإصابات

40 – العراق  25216      2327144

45 - الأردن      14066      1696359

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