كورونا عالمياً: الإصابات تتجاوز 521 مليون والوفيات أكثر من6 ملايين

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 521.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و668947.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 1002498 83098756

الهند 524323 43131822

البرازيل 665433 30752226

فرنسا 147715 28930755

ألمانيا 138201 26010423

المملكة المتحدة 177890 22232377

روسيا 784976 18283706

كوريا الجنوبية 23885 17914957

إيطاليا 165827 17205017

تركيا 98700 15011863

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

40 – العراق 25216 2327144

45 - الأردن 14066 1696359