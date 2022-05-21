نقابات العمال تتعهد بالدفاع عن حقوق 150 عاملاً بمصنع "اسكيمو العريس" 

تعهد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي بالدفاع عن الحقوق القانونية لنحو 150 عاملا يعملون بمصانع "اسكيمو العريس" بمحافظة خان يونس.

وأكد العمصي خلال مؤتمر نقابي نظمته نقابات العمال حول "توفير بيئة عمل آمنة بمواقع العمل وحرية التنظيم النقابي" أن الاتحاد يعمل على تصحيح الأوضاع القانونية بمصنع "اسكيمو العريس" بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة بما يضمن حقوق العمال.

وأوضح العمصي، أن هدف المؤتمر توعية العمال بقانون العمل الفلسطيني وتثقيفهم، ووضع حلول ورؤية نقابية حول آليات توفير بيئة عمل آمنة في المصنع، مع ضمان حقوق العمال.

وحضر المؤتمر نقيب العمال سامي العمصي، وعضو مجلس إدارة الا تحاد العام علاء العمور، ومثلت وزارة العمل تهاني السلطي، كما حضر عضو هيئة تحكيم في المنازعات العمالية في مركز عدالة إبراهيم النجار، والنقابي السيد الدرباشي، وعمال المصنع.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمالية تتخذ الإجراءات القانونية لتوفير بيئة عمل آمنة بالمصنع، وتوسيع عملها الرقابي على المصانع الأخرى، وانتخب المشاركون لجنة "عمالية" تمثل العمال أمام إدارة المصنع.

من جانبها، أكدت السلطي أن وزارة العمل تقوم بالرقابة على مواقع العمل ولديها فرق تفتيش تقوم تنظيم جولات تفقدية مستمرة للاطلاع على شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، وتقوم بإخطار الشركات والمصانع المخالفة.

واستعرضت السلطي الإجراءات المتبعة في ضمان بيئة عمل آمنة، مشددة أنه، على أصحاب الأعمال مسئولية تنفيذ شروط السلامة المهنية ووضعها وضع التنفيذ الفعلي والعملي، وتأمين وسائل القياس حسب طبيعة العمل والمخاطر المتواجدة به وتزويد العمال المعرضين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية الفردية المناسبة.

من جانبه، أكد السيد الدرباشي على ضرورة توفير بيئة عمل في مواقع العمل في غزة، مشيرا إلى أن الحوادث المسجلة باستمرار تنبه إلى واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، وأن ضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية.

وبحسب علاء العمور، يلزم قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م صاحب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة المهنية للمحافظة على العمال وتقليل الخسائر المادية والبشرية.







