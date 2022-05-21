خبز فينو هش بالعجينة القطنية.. من أكثر أنواع الخبز المحبب تواجده على سفرة الفطور الصباحي، تعلمي مع مطبخ سيدتي طريقة تحضيره في المنزل وقدميه ساخناً لعائلتك

وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي ل6 أشخاص

المقادير

- ماء دافئ : كوب

- الزيت النباتي : ثلث كوب

- سكر : ربع كوب

- خميرة : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (طرية)

- طحين : 3 اكواب

- حليب : ثمن كوب (بحرارة الغرفة)

طريقة التحضير

سخني الفرن على حرارة 400 درجة.

في وعاء عميق، اخلطي الماء مع الزيت والسكر والخميرة واتركي المزيج لمدة 8 دقائق حتى تبدأ فقاعات تظهر بالخليط.

أضيفي البيضة المخفوقة والزبدة والملح واخلطي بالخفاقة اليدوية أو اليد.

ابدأي بإضافة الطحين مع العجن بالتدريج حتى تتكون لديك عجينة طرية وغير لاصقة.

قسمي العجينة إلى كرات حوالي 20 كرة وضعيها في صينية الفرن بشكل متلاصق وغطيها بمنشفة مطبخ وضعيها في مكان دافئ حتى تتحمر لمدة نصف ساعة.

ادهني وجه الكرات بالحليب واخبزيها بالفرن المحمى مسبقاً لمدة 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية وقدميها ساخنة إلى جانب الزبدة أو طبق جانبي.