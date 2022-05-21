صلاح: لهذا تمنيت مواجهة الريال ولا أقصد إهانتهم

أوضح المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، تصريحاته بشأن رغبته في الثأر من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسبق لصاحب ال29 عاما، الإعلان عن رغبته في مواجهة الريال في النهائي، قبل أن يتجاوز الأخير عقبة مانشستر سيتي في المربع الذهبي.

وتحققت أمنية صلاح بالفعل بعدما ضرب الريال موعدا مع الريدز في النهائي، الذي سيقام يوم 28 مايو/ايار الجاري.



وخلال مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس"، قال صلاح "سعيد جدا بالطبع بمواجهة الريال، لكن البعض تخيل أن أمنيتي بملاقاتهم وكأنني أخطئ في حق النادي".



وأكمل "نحن نتحدث عن أقوى فريق في تاريخ دوري الأبطال، وتمنيت مواجهتهم لما حدث أمامهم في وقت سابق".



وشدد مهاجم الريدز على صعوبة المباراة، نظرا لخوضها أمام فريق استطاع التغلب على أقوى فرق في البطولة هذا الموسم، بعدما أطاح بباريس سان جيرمان، تشيلسي ومانشستر سيتي في طريقه نحو النهائي.



وفي ختام تصريحاته، أكد الدولي المصري شدة حماسه لخوض هذه المباراة، معربا عن تفاؤله بشأن الفوز في النهائي الأوروبي.