مناقيش زعتر طريقة العمل الصحيحة ... حضري مع مطبخ سيدتي، الوجبة المفضلة على سفرة الفطور في كل يوم، جربي مناقيش الزعتر بالطاسة وتمتعي بطعمها مع عائلتك مع فنجان الشاي

وقت الطهى

60 دقيقة

يكفي ل

6 أشخاص

المقادير

- مقادير العجينة :

دقيق : 4 اكواب

الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الماء : كوب ونصف

- مقادير مزيج الزعتر :

زعتر مجفف : ثلاث أرباع الكوب

السمسم : 2 ملعقة كبيرة

سماق : 2 ملعقة كبيرة

زيت الزيتون : ربع كوب

طريقة التحضير

لتحضير مزيج الزعتر: ضعي الزعتر والسمسم، والسماق، وزيت الزيتون في وعاء واخلطي المكونات حتى تتداخل.

لتحضير العجينة: ضعي الدقيق والملح، والخميرة في وعاء واخلطي المكونات حتى تتداخل ثم أضيفي الماء تدريجياً وادعكي المزيج حتى تحصلي على عجينة وغطي الوعاء بورق نايلون لاصق واتركيه جانباً حتى ترتاح العجينة.

قومي بتشكيل كرات متساوية الحجم من العجينة وبواسطة النشابة افردي كرات العجين على سطح العمل المرشوش بالدقيق حتى تحصلي على دوائر رقيقة.

وزعي مزيج الزعتر على دوائر العجين.

سخني الصاج واخبزي المناقيش على الصاج حتى يصبح لونها ذهبياً.