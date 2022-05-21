بتخللها افتتاح أكبر نصب تذكاري ..الحملة العالمية للعودة تطلق مهرجان "حتما سنعود" اليوم

تستعد الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عصر اليوم السبت 21/5/2022 لافتتاح أكبر نصب تذكاري في غزة ولبنان تحت شعار "مفتاح العودة"، احتفاءً بذكرى انتصار معركة سيف القدس وذكرى تحرير جنوب لبنان.

وبينت الحملة العالمية للعودة ان افتتاح النصب التذكاري يأتي ضمن فعاليات المهرجان المشترك بين قطاع غزة وجنوب لبنان "حتما سنعود" ، حيث سيتخللها كلمات لعدد من قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية ، بالإضافة الى ازاحة الستار عن نصب " مفتاح العودة"، ومسيرة لعشرات الخيالة على حدود الاراضي الفلسطينية جنوب لبنان وقطاع غزة .

وبينت الحملة العالمية ان ابرز الكلمات ستكون لسماحة الشيخ يوسف عباس ، والتي ستكون كلمة الحملة العالمية للعودة الي فلسطين ، ومحمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، ومسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله الشيخ حسن حب الله ، والدكتور وليد القططي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي ، وكلمة لرئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، ومروان عبد العال مسؤول الجبهة الشعبية في لبنان .





