مدير مكافحة العدوى بغزة لـ"فلسطين اليوم": "جدري القرود" غير مخيف ولايشكل أي تهديد حقيقي

ما أن أعلنت وزارة صحة الاحتلال "الإسرائيلي"، يوم أمس الجمعة، عن تسجيل أول حالة بمرض جدري القرود، حتى انتاب عامة المواطنين في قطاع غزة حالة من الخوف من انتشاره وتفشيه، خاصة وأن القطاع لا يزال يعاني من أثار وتبعيات انتشار جائحة كورونا التي سجلت عشرات الإصابات ومئات حالات الوفاة

مرض جدري القرود، فور إعلان الاحتلال عنه ، فرض عدة تساؤلات بين المواطنين بشأن طبيعية هذا المرض وطرق العدوى وأساليب مكافحته وعلاجه.

لا يشكل تهديد حقيقي

مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصحة في قطاع غزة رامي العبادلة، اليوم السبت 21/5/2022، أكد أن مرض جدري القرود الذي أعلنت دولة الاحتلال أمس الجمعة عن تسجيل أول حالة به، لا يشكل أي تهديد حقيقي حتى اللحظة يستدعي الوزارة لاتخاذ إجراءات مكافحه له في القطاع.

وطَمأَنَ الدكتور العبادلة خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن هذا المرض لا يزال غير مخيف وليس بمقدوره الانتشار سريعًا، بخلاف فايروس كورونا سريع التفشي والانتشار، مؤكداً أن الحالات المسجلة في العالم لم تتجاوز الـ1000حالة مرضية حتي اللحظة.

وقال مدير وحدة مكافحة العدوى:" إن منظمة الصحة بدأت الحديث عن هذا المرض، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي شعارات أو بيانات أو دراسات توفيد بإمكانية تحوله لوباء لأن معدل انتشاره لا يزال محدود"، لافتاً إلى هذه المرض ليس حديث الظهور والانتشار.

وأضاف:" أن هذه المرض تم تسجيل العديد من الحالات به في العالم عام 1958، وقد اختفى مع مرور السنوات ليعود للظهور مرة أخرى ولكن بشكل محدود"، مبينا ً أن طريقة العدوى به تكون عبر التلامس من إنسان لآخر ومن حيوان إلى إنسان وبالعكس.

وأوضح أن البلد المنشأة لهذا المرض لم يحدد بعد بسبب اكتشاف عدة حالات بالمرض في عدة دول في العالم في وقت واحد وهو ما صعب من إمكانية تحديد ذلك، مؤكداً أن طريقة مكافحته تتمثل في الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية تحديداً.

وجدد مدير وحدة مكافحة العدوى في وزارة الصحة في قطاع غزة، تأكيده أن الوزارة لن توصي باتخاذ أي أجراء في المدى القريب في القطاع، وستتحرك بناء على النشرات والبيانات الصادرة من قبل منظمة الصحة العالمية.

الحالة الأولى

وأعلنت صحة الاحتلال، أمس الجمعة، عن تشخيص أول إصابة بمرض جدري القردة الآخذ بالانتشار في بلدان أخرى حول العالم.

وفي التفاصيل، أدخل الاحتلال شابا، في الثلاثينيات من عمره، إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب وهو يعاني من أعراض مرض جدري القردة.

وجاء، أن الشاب وصل إلى المستشفى بعد عودته من رحلة في غرب أوروبا، وقد وصفت حالته بالطفيفة؛ حسب ما أورد المشفى.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه جرى عزل الشاب في غرفة منفردة داخل المشفى حتى الانتهاء من كافة الفحوصات اللازمة.

ما جدري القرود؟

جدري القرود مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدة. ومع أن الجدري كان قد استؤصل في عام 1980 فإن جدري القرود لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء إفريقيا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



