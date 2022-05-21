كتيبة جنين تزف الشهيد "الفايد" وتؤكد سنبقى بالمرصاد للاحتلال

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، صباح اليوم السبت، عن تصدى مجاهديها بكل بسالة للقوات الخاصة الصهيونية التي حاولت فجر اليوم نصب الكمائن والتسلل من شارع حيفا على أطراف الجهة الغربية لمدينة جنين ومخيمها.

جاء ذلك في بلاغ عسكري صادر عن كتيبة جنين، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قالت فيه :" لقد حاولت قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم نصب الكمائن والتسلل من شارع حيفا على أطراف الجهة الغربية لمدينة جنين ومخيمها، ولكن بفضل الله تعالى ومن ثم يقظة مجاهدين الميامين تم كشف القوات الخاصة والتصدي لهم بكل بسالة من مجاهدي كتيبتنا الذين أمطروها بالرصاص والعبوات المتفجرة وإفشال مخططهم الخبيث".

ونعت السرايا في بيانها ابنها المجاهد البطل أمجد وليد الفايد (17عاماً)، والذي ارتقى شهيداً في ساحة المواجهة والتصدي لهذا المحتل الغاصب والذي حاول التسلل إلى مخيمنا البطل فجر اليوم، مؤكدة مواصلة درب الجهاد والمقاومة.

كما أكدت أن كل محاولات الاحتلال المجرم وإرهابه، لن تنال من عزيمة مقاتلينا وسنبقى له بالمرصاد حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وفيما يلي نص البلاغ العسكري كاملاً:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

"مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا"

بكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس - كتيبة جنين ابنها المجاهد البطل أمجد وليد الفايد (17عاماً)، والذي ارتقى شهيداً في ساحة المواجهة والتصدي لهذا المحتل الغاصب والذي حاول التسلل إلى مخيمنا البطل فجر اليوم.

لقد حاولت قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم نصب الكمائن والتسلل من شارع حيفا على أطراف الجهة الغربية لمدينة جنين ومخيمها، ولكن بفضل الله تعالى ومن ثم يقظة مجاهدين الميامين تم كشف القوات الخاصة والتصدي لهم بكل بسالة من مجاهدي كتيبتنا الذين أمطروها بالرصاص والعبوات المتفجرة وإفشال مخططهم الخبيث.

إننا إذ ننعى شهيدنا البطل أمجد الفايد لنؤكد على موصلتنا درب الجهاد والمقاومة، وأن كل محاولات الاحتلال المجرم وإرهابه، لن تنال من عزيمة مقاتلينا وسنبقى له بالمرصاد حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

التحية كل التحية لشهداء شعبنا الأبرار والحرية للأسرى الأبطال والنصر حليف شعبنا بإذن الله.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس – كتيبة جنين

السبت 20 شوال 1443هـ - 21 مايو 2022م