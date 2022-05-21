سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم السبت.. سعر الدولار اليوم السبت في مصر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم السبت..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم في مصر، صباح اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022، على شاشات البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم في مصر

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، نحو 18.22 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته أمس.

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، بقي سعر الدولار عند مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

كما استقر سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي، عند مستوى 18.24 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، وهو نفس سعر الأمس.

أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى 27/09/2020

يرجى زيارة الرابط التالى للاستعلام عن التحديث الدوري لأسعار الصرف مقابل الجنيه المصرىhttps://t.co/4hoFbe8PpD

البنك الأهلي المصري#بنك_أهل_مصر pic.twitter.com/6mrv7mO9xR — البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt (@NBE1898) September 27, 2020

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

رفع الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 19 مايو 2022، وذلك في مسعى لاحتواء التضخم بعدما قفزت الأسعار بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وأرجع المركزي رفع أسعار الفائدة لأسباب، منها انخفاض قيمة العملة وبعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح. ويعد الرفع إجراء ضروريا للسيطرة على الضغوط التضخمية كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ورفع المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم 200 نقطة أساس إلى 11.75%.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني اليوم في مصر

استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، عند نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع.

كما ظل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 19.07 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بقي سعر اليورو عند نحو 19.07جنيه للشراء، و19.38 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر اليورو، عند نحو 19.08 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، نحو 22.63 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بقي سعر الريال السعودي، عند مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

كما لم يتغير سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مسجلًا مستوى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، عند نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 59.38 جنيه للشراء، و59.82 جنيه للبيع.

الدولار في مصر اليوم السبت