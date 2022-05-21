روسيا توقف الغاز عن فنلندا

قالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز، إن موسكو أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى فنلندا، اليوم السبت، بعدما رفضت هلسنكي الدفع بالروبل لمجموعة "غازبروم" المزودة.

وقالت الشركة في بيان: "إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا في إطار عقد غازوم توقفت"، مضيفة أن مصادر أخرى ستوفر الغاز عبر خط أنابيب (بلطيق كونيكتور) الذي يربط فنلندا بإستونيا.

وطلبت "غازبروم" للصادرات من الدول الأوروبية الدفع مقابل إمدادات الغاز الروسية بالروبل، على إثر العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وأغلب عقود الإمداد باليورو أو الدولار، وقطعت موسكو بالفعل إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الشهر الماضي، بعد رفضهما الانصياع لقواعد الدفع الجديدة.

ويأتي أغلب الغاز المستخدم في فنلندا من روسيا، لكن الغاز لا يساهم إلا في خمسة بالمئة من استهلاكها السنوي من الطاقة.