ما هو جدري القرود "القردة"، في الأيام القليلة الماضية، انتشر مرض ما يسمى بعدوى جدري القرود، وهو ما أصاب ذعر وخوف لدى العالم أجمع، إذ أن دولا عديدة أصيب مواطنيها بهذا الفيروس، لهذا يبحث الناس عن أعراض الإصابة بهذا الفيروس، وما أسباب الإصابة به، وماهي طرق الوقاية التي يمكن الوقاية منها لتجنب الإصابة بهذه العدوى التي أصابت الخوف لدى الناس، حيث ذكرتهم بالظهور الأول لفيروس كورونا المستجد، والرهبة التي أصابت الناس من شدتها، ها هي التجربة تتكرر الآن، ولكن مع عدوى أخرى، يمكن أن تجتاح العالم.

ما هو جدري القرود

جدري القرود مرض يبحث عنه الناس، إذ بات يتصدر محركات البحث العالمية، ويتساءل الناس حاليا ما هو جدري القرود "القردة"، حتى إن التساؤلات باتت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا المرض وما مدى خطورته، إذ بات الناس يتساءلون عن ماهية هذه المرض، وكيف الوقاية منه، وسبب انتشاره، وهل هو مميت أم لا، وهل يوجد له علاج أم لا، لهذا عملت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر تعريف عن المرض وكل ما يتعلق به من تساؤلات وفق ما صدر عن الجهات الطبية المختصة حول العالم.

أسباب الإصابة بمرض جدري القرود

الناس باتت متخوفة جدا من هذا المرض، حتى شكل المصاب والأعراض التي تظهر على جسده من شأنها أن تسبب الخوق والذعر لدى الناس، حتى بات الناس يتساءلون عن أسباب الإصابة بمرض جدري القرود، وكيف يمكن الوقاية منه، وهنا في الناس فلسطين عامة باتوا متخوفين من انتشار العدوى في بلادنا، لاسيما بعد إعلان وزارة صحة الاحتلال بتسجيل إصابة بهذه العدوى الجديدة.

ما جدري القرود؟

جدري القرود مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدة. ومع أن الجدري كان قد استؤصل في عام 1980 فإن جدري القرود لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء إفريقيا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.



