بالصور باريس سان جيرمان يؤكد رحيل نجمه المخضرم

أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا، رحيل نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد نهاية الموسم الكروي الذي يختتم اليوم السبت.

وسيرتدي دي ماريا البالغ 34 عاما قميص النادي الباريسي للمرة الأخيرة اليوم السبت ضد ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري، قبل أن يقول وداعا لزملائه والفريق الذي وصل إليه عام 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة، إضافة إلى مساهمته في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وقال القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان عن دي ماريا المرجح انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي بحسب التقارير، إن "المشجعين سيتذكرونه كلاعب بروح لا مثيل لها. لقد أظهر التزاما ثابتا بالدفاع عن ألواننا".

وفي 294 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل الأرجنتيني 91 هدفا ومرر 111 كرة حاسمة وفقا لبيانات سان جيرمان.

