سعر صرف الدولار و العملات الاجنبية الأخرى في السودان اليوم السبت 21 مايو 2022 .. الدولار يرتفع

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 21 مايو 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، و خصوصاً عملة الدولار الأمريكي، و لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار العملات في السودان في هذه المقالة.

و شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 21 مايو 2022، لدى البنوك السودانية، واستقر لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في السودان

وارتفع سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنوك السودانية، ليسجل نحو.72 جنيه مقابل 568.82 جنيه، أمس، وفقا للموقع الإلكتروني لبنك السودان المركزي (cbos.gov.sd).

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 570 جنيها، وهو نفس سعر تداولات أمس بحسب موقع أخبار السودان.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

وتراجع سعر اليورو لدى البنوك السودانية إلى 596.33 جنيه مقابل 599.11 جنيه، أمس.

وسجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 615 جنيها.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك السودانية إلى 702.93 جنيه مقابل 709.70 جنيه، أمس.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند نحو 650 جنيها.

سعر الريال والدرهم والدينار

وصعد متوسط سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنوك السودانية بنحو طفيف إلى 151.78 جنيه مقابل 151.63 جنيه، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية السوداء نحو 150 جنيها.

ونزل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك إلى 155.09 جنيه مقابل 154.84 جنيه، أمس.

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) سجل نحو 155 جنيها، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في بنوك السودان إلى متوسط 1855.67 جنيه مقابل 1851.41 جنيه، أمس.