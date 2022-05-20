الجهاد يتضامن مع الأسير عواودة ويهنئ المحرر برقان بالحرية

شارك وفد من كوادر ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في خيمة التضامن مع الأسير المجاهد خليل عواودة في بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

وتحدث المحرر أحمد ملحم في كلمة له، إن خليل في الصفوف الأمامية يقاتل الاحتلال وحده بأمعائه الخاوية، مضيفاً أنه الآن يمر بمرحلة صعبة من الإضراب، وإدارة مصلحة السجون تسعى لكسر إرادته، ولكن خليل سينتصر بإذن الله.

وأشاد ملحم بصمود الأسير خليل، وإرادته الصلبة، فهو كما عرفنا في السجون وخارجها صاحب إرادة قوية، ينتصر لإخوانه، مؤكداً أن خليل يضرب اليوم من أجل الحرية والعزة والكرامة، ومن أجل أن نبقى نحن أحرار خارج هذه السجون.

ودعا ملحم المؤسسات المحلية والدولية والمؤسسات المعنية بالأسرى، إلى الوقوف بجانب الأسير خليل والعمل الجاد لإنهاء معاناته، والإفراج عنه من سجون الاحتلال.

ووجه ملحم التحية للمقاومة التي لم ولن تنسى أسراها يوما ما، وإلى القادة زياد النخالة ومحمد الضيف، ونشد على أيديهم بتحرير جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

وفي سياق منفصل، هنأ وفد الحركة الأسير ماهر برقان "أبو موسى"، من محافظة الخليل، بتحرره من سجون الاحتلال بعد قضاءه 6 أشهر في الاعتقال الإداري.