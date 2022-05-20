وفد الجهاد يعزي أل الريماوي ويزور عائلة زلوم

قدم وفد من كوادر ومحرر حركة الجهاد الإسلامي في رام الله والخليل، واجب العزاء لأل الريماوي بوفاة الفقيد فرحان الريماوي، في بلدة بيت ريما.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي إلى عائلة الريماوي وخاصة ابن شقيقه المحرر بشير الريماوي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وفي سياق منفصل، زار وفد الحركة عائلة الأسير معتصم أيمن زلوم، أحد أعضاء الكتلة الإسلامية، الذي اعتقلته قوات الاحتلال على خلفية نشاطه الطلابي خلال انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.

واستنكر وفد الحركة الاعتداء التي تعرض له الطالب معتصم في سجن عوفر، مطالبين بإدانة الحادثة والإفراج العاجل عنه.

وقدمت عائلة زلوم شكرها لوفد حركة الجهاد الإسلامي على هذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن الوفاء لأبناء شعبنا وتضحياتهم.