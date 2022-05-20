الهيئة الخيرية بغزة تعقد اجتماعاً مع مؤسسات ماليزية لبحث سبل التعاون المشترك

عقدت الهيئة الخيرية لإغاثة الفلسطيني ممثلة بمدير مكتبها في غزة د. صالح الكاشف اجتماع عمل مشترك عبر الانترنت، بحضور سعادة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق د. مهاتير محمد ، وممثلين عن مؤسسة PGPF، ومؤسستي ماي كير ، ومسلم كير، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.

وجرى خلال الاجتماع عقد اتفاق دعم وتمويل المرحلة الأولى من تجهيز مركز عناية للعلاج الطبيعي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

من جانبه شكر مدير الهيئة بغزة د. صالح الكاشف كافة المؤسسات الماليزية الداعمة، داعيًا إلى مواصلة دعم وتمويل المشاريع التنموية والإغاثية في قطاع غزة.

كما تقدم الكاشف بالشكر الجزيل لسعادة رئيس وزراء ماليزيا الأسبق د. مهاتير محمد على جهوده ودعمه المستمر لشعبنا الفلسطيني، ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية.

وقد عبَّر المجتمعون في ماليزيا من كافة المؤسسات عن حبهم وانتمائهم لقضية فلسطين، وأكدوا على مواصلة دعمهم والقيام بواجبهم تجاه هذه القضية المركزية للأمة الإسلامية.