أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022 بيع و شراء عيار 21 و 18 بالجنيه المصري

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022 للبيع و الشراء بالجنيه المصري، شهدت محركات البحث على الانترنت عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب من كافة العيارات في الأسواق المصرية، و لا سيما من قبل المستثمرين و التجار و الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يعمل بشكل يومي على رصد أسعار الذهب في مختلف الدول كما هو الحال في هذه المقالة التي نرصد فيها أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري.

و تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 مايو 2022 متأثرة بتراجع "النفيس" عالميا رغم تنامي الطلب على السبائك.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 و150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بتعاملات اليوم إلى مستوى 1083 جنيها (59.20 دولار)، مقابل 1087 جنيها (59.46 دولار) عند فتح تداولات اليوم الجمعة بحسب منصة " gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر لينزل إلى 812.08 جنيه (44.40 دولار)، مقابل 815.48 جنيه (44.59 دولار) بداية تعاملات اليوم.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 613.61 جنيه (34.54 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 541.38 جنيه (29.60 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 406.04 جنيه (22.20 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم السبت ليهبط إلى 947.43 جنيه (51.80 دولار)، مقابل 951.41 جنيه (52.03 دولار) خلال مستهل تعاملات اليوم.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33.674 ألف جنيه (1841 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر سجل نحو 7579 جنيها (414.43 دولار).

عالمياً، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، ولكنها تتجه نحو تحقيق أول مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف أبريل/نيسان إذ أدى تراجع الدولار من أعلى مستوياته في عقدين والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي إلى إحياء الطلب على سبائك الملاذ الآمن.