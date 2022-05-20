بالفيديو جيب صهيوني يصدم مركبة بها سيدة في مواجهات قرية المزرعة الغربية شمال رام الله

أصيب مساء اليوم الجمعة أصيب 6 مواطنين بينهم سيدة، مساء اليوم الجمعة، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض أحد المواطنين للدعس من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، كما سجلت عدة إصابات بالاختناق، خلال مواجهات أعقبت اقتحام القرية.

كما أصيبت مواطنة فلسطينية إثر صدم مركبة كانت تقودها من قبل جيب عسكري لجيش الاحتلال في مواجهات قرية المزرعة الغربية شمال رام الله.

و أظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة صدم جيب عسكري "إسرائيلي" المركبة الي تواجدت بها السيدة، مما أدى لاصابتها بجروح.