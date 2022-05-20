نائب عربي يعلن عزمه طرح قانون حل الكنيست الأربعاء المقبل

أعلن النائب عن حزب التجمع في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، اليوم الجمعة، أنه سيطرح مشروع قانون حل الكنيست، يوم الأربعاء المقبل، مشددا على أن هذه الحكومة السيئة يجب أن تسقط.

وقال أبو شحادة إنه "لا توجد أي علاقة للقائمة المشتركة بمفاوضات مع لبيد، ولا يوجد ولن يكون مكان لمنح شبكة أمان لأي حكومة احتلال".

كذلك نفى حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الأنباء حول تعاون بين المشتركة والحكومة، وقالت مصادر في يمينا إن الحكومة لن تستند إلى القائمة المشتركة في أي وضع، ولا توجد اتفاقات معهم.

ويسود الاعتقاد في الحلبة السياسية أنه في حال طرح حل الكنيست للتصويت عليه يوم الأربعاء المقبل، فإن نواب المشتركة سيؤيدونه.