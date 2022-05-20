الجهاد الاسلامي يهنئ الرفاق في الجبهة الشعبية بانتهاء أعمال المؤتمر الثامن

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإتمام أعمال المؤتمر العام الثامن للجبهة الشعبية، وانتخاب القائد الوطني الرفيق أحمد سعدات أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخاب القائد المناضل الرفيق جميل مزهر نائباً للأمين العام.

و قالت الحركة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الجمعة: "إننا إذ نهنئ القادة الذين حازوا على ثقة رفاقهم وانتخبوا في مختلف المواقع القيادية في الجبهة، فإننا تمنى لهم التوفيق في خدمة قضايا شعبهم، ونؤكد على علاقتنا الوثيقة بالجبهة وقيادتها ومناضليها، واستمرار تعاوننا لحماية الثوابت الوطنية والتصدي للاحتلال والمضي في طريق المقاومة حتى تحرير أرضنا واستعادة مقدساتنا".

و اعلنت الجبهة الشعبية، اليوم الجمعة، استكمال انتخاب الأمين العام الرفيق أحمد سعدات ونائبه الرفيق جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي، الذي شهد واللجنة المركزية العامة تجديداً واسعاً في عضويتهما، وشاملاً لمختلف الساحات فيهما.

وناقش الأعضاء خلال أعمال المؤتمر الوطني الثامن للجبهة الشعبية، بمسؤولية عالية البرنامج السياسي الذي شهد تطويراً في ضوء طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني بكونه صراعاً شاملاً ومفتوحاً معه، وإعادة التأكيد على حقوقنا التاريخية كافة في فلسطين، ورفض أي مساومات تنتقص منها.