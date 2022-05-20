الجهاد الإسلامي: أجهزة السلطة تواصل حملتها بحق كوادر الجهاد في طوباس

أكد بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم الجمعة أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة بحق أبناء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي، والأسرى المحررين في مدينة طوباس منذ عدة أيام.

و أوضح بيان الحركة أنه رغم حملة التنديد والاستنكار ضد ما تقوم به أجهزة أمن السلطة من مداهمة البيوت واعتقال واختطاف المجاهدين، إلا أنها تواصل جريمتها النكراء في استهانة واضحة بعوائلهم الكريمة وأهالي طوباس البطلة.

و أشارت الى أن قيام أجهزة السلطة باعتقال الشابين أحمد ناصر دراغمة وطارق عبد الرازق دراغمة، يضاف إلى ما قامت به من اعتقال المطارد للاحتلال فادي عبد الرازق دراغمة، واستمرار مداهمة واقتحام العديد من بيوت المجاهدين والمحررين، في انتهاك لحرماتها لا تجرؤ عليه إلا قوات العدو.

و أضافت حركة الجهاد الاسلامي في بيانها: " نعلن وقوفنا بكل ما أوتينا من عزيمة وقوة إلى جانب أبنائنا وعوائلهم الكريمة، لنطالب مجددا بضرورة الإفراج عنهم وكف يد الأجهزة الأمنية عن اقتحام بيوتهم، والتوقف عن تقديم الخدمات المجانية للاحتلال".