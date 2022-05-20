بالفيديو سبب وفاة مظفر النواب- نبذة عن مظفر النواب الشاعر العراقي ويكيبيديا

سبب وفاة مظفر النواب الشاعر العراقي الكبير اليوم الجمعة 20 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن وفاة مظفر النواب، حيث توفي اليوم عن عمر يناهز 88 عامًا، وسنكشف لكم في هذا المقال سبب الوفاة بعد زيادة البحث عبر محركات البحث من قبل المستخدمين عن وفاة مظفر النواب الشاعر العراقي، والذي نعاه رواد التواصل والكثير من محبي مظفر النواب.





وفاة مظفر النواب

وتوفي، اليوم الجمعة، الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب والذي توفي عن عمر يناهز 88 عامًا.

وبحسب مصادر صحفية، توفي الشاعر الراحل إثر صراع مع المرض، وتوفي على إثره اليوم الجمعة 22 مايو 2022.

نبذة عن مظفر النواب الشاعر العراقي ويكيبيديا

هو شاعر عراقي معاصر ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى. وصف بأنه أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث.

ولد النواب في بغداد عام 1934 لعائلة شيعية أرستقراطية من أصل هندي «تقدر الفن والشعر والموسيقى». ينتمي بأصوله القديمة إلى عائلة النواب التي ينتهي نسبها إلى الإمام موسى الكاظم. خلال ترحال أحد أجداده في الهند أصبح حاكماً لإحدى الولايات فيها. قاوم الإنكليز لدى احتلالهم للهند فنفي أفراد العائلة، خارج الهند فاختاروا العراق.





اشتهر بقصائده الثورية القوية والنداءات اللاذعة ضد الطغاة العرب، عاش في المنفى في العديد من البلدان، بما في ذلك سوريا ومصر ولبنان وإريتريا، حيث أقام مع المتمردين الإريتريين، قبل أن يعود إلى العراق في عام 2011. قبل عودته إلى العراق، كان عديم الجنسية ولم يكن قادرًا على السفر سوى بوثائق السفر الليبية (إذ كان قد حل على العقيد معمر القذافي كشاعر كبير، وأقام في ليبيا لسنوات، واتخذ من جواز سفرها هوية رسمية). صدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله في لندن عام 1996 عن دار قنبر

وغالبا ما يلقب باسم «الشاعر الثوري». شعره حافل بالرموز الثورية العربية والعالمية. استخدم عمله في إثارة المشاعر العامة ضد الأنظمة القمعية والفساد السياسي والظلم. كما أن لغته الشعرية وصفت بالقاسية، وتستخدم الألفاظ النابية من حين لآخر. استخدمت كتاباته الأولى لهجة جنوب العراق لأنه كان يعتقد أن تلك المنطقة «أكثر ثورية». ومع ذلك، فشل استخدام تلك اللهجة في جذب جمهور كبير، وتحول في النهاية إلى اللغة الكلاسيكية في أعماله اللاحقة

سبب وفاة مظفر النواب الشاعر العراقي الكبير

وعن سبب وفاة مظفر النواب الشاعر العراقي الكبي، وبحسب مصادر صحفية ، توفي الشاعر الراحل إثر صراع مع المرض ، وتوفي على إثره اليوم الجمعة 22 مايو 2022.