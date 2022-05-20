زوارق الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيادين شمال القطاع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:37 ص
20 مايو 2022
زوارق الاحتلال الاسرائيلي
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أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها الثقيلة اتجاه مراكب الصيادين في بحر شمال قطاع غزة .

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر شمال القطاع، أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على مغادرة البحر.

أوضح مراسلنا، بأنه لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار.

جدير ذكره أنه تتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار اتجاه مراكب الصيادين في مناطق مختلفة من بحر قطاع غزة، وفي بعض الاحيان توقع إصابات في صفوف الصيادين، وأحياناً تقوم بتخريب مراكبهم.

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