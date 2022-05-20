الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر محمد نمر الريماوي (31 عاماً)، من بلدة بيت ريما قضاء رام الله بالضفة المحتلة.

ويُشار إلى أنه جاء اعتقال المحرر الريماوي على مدخل بلدة بيت ريما بعد أن فشلت قوات الاحتلال باعتقاله خلال مداهمة منزله ومطالبتها لأهله بتسليم نفسه.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال الأسير محمد الريماوي وهو مصاب بكسر في قدمه.

وكان المحرر الريماوي قد اعتقل مرتين في سجون الاحتلال، أبرزها المرة الثانية حيث خاض اضراباً مفتوحا عن الطعام استمر لمدة شهر في مركز تحقيق "المسكوبية"، أما الاعتقال الأول كان عام 2014 استمر 3 سنوات.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تشن حملة مسعورة من الاعتقالات والمداهمات في محافظات الضفة المحتلة، وتستهدف كوادر ونشطاء المقاومة عموماً، وحركة الجهاد الإسلامي بشكل خاص.