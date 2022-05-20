الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

يواصل الأسير خليل عواودة، اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أنه يواصل الأسير المجاهد خليل محمد خليل عواودة إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 79 على التوالي؛ رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

وكانت حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، من تدهور الوضع الصحي للمعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة، ورائد ريان.

وأكدت هيئة الأسرى، أن المعتقل عواودة والمحتجز حاليا "معتقل عيادة الرملة"، يشتكي من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودوخة قوية وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وأضافت :"أن إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدينة، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة يتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة".

وأشارت الهيئة إلى أن ما تقوم به إدارة المعتقلات من إجراءات تنكيلية بحق المعتقل عواودة كزجه داخل الزنازين ونقله المتكرر، ما هي إلا وسيلة لإرهاقه جسديا وإنهاكه، وبالتالي ثنيه عن مواصلة معركته التي بدأها احتجاجاً على اعتقاله التعسفي.