حالة الطقس: أجواء حارة اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 20-5-2022، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو الستة درجات مئوية، وتسود أجواء حارة الى شديدة الحرارة في معظم المناطق نهاراً.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع تشكل الغيوم في السماء، وتكون الرياح جنوبية غربية، والله تعالى أعلم

السبت: 21-5-2022

يطرأ اليوم إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويعود الجو صيفياً حاراً نهاراً مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. وفي ساعات الليل يصبح الجو منعشاً ولطيفاً. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلى وأعلم .

الأحد: 22-5-2022

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة التي دون المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية ويسود جو لطيف ومعتدل وربيعي الطابع نهاراً مع كميات من السحب ، ومع ساعات الليل يسود جو لطيف ومنعش الى حد كبير ويميل للبرودة في الجبال وقد تتساقط زخات من المطر في بعض المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.

الإثنين: 23-5-2022

يطرأ اليوم إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة ويكون الجو ربيعاً لطيفاً نهاراً ومنعشاً في ساعات المساء والليل والفجر الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.