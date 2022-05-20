أسعار العملات و الذهب في الجزائر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، يبحث المتابعون عن سعر الدولار و العملات الأخرى مقابل الدينار الجزائري، لا سيما المستثمرين و التجار، لذلك يضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة التفاصيل الكاملة لتداولات صباح اليوم لأسعار العملات و الذهب في الجزائر.

و ارتفع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعره لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

صعد سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى مستوى 153.03 دينار للشراء، و153.11 دينار للبيع، مقابل 152.53 دينار للشراء، و152.60 دينار للبيع في ختام تداولات أمس وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

وانخفض سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى 188.95 دينار للشراء، و191.05 دينار للبيع، مقابل 189.53 دينار للشراء، و191.64 دينار للبيع عند إغلاق تعاملات أمس بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

انخفض سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 145.51 دينار للشراء، و145.52 دينار للبيع، مقابل 145.85 دينار للشراء، و145.86 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع، دون أي تغير يذكر على سعر إغلاق أمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى مستوى 180.51 دينار للشراء، و180.60 دينار للبيع، مقابل 180.86 دينار للشراء، و180.95 دينار للبيع، في ختام تداولات أمس.

وهوي سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى 222.64 دينار للشراء، و225.11 دينار للبيع، مقابل 224.49 دينار للشراء، و226.98 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

انخفض سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لينزل إلى 38.7911 دينار للشراء، و38.9772 دينار للبيع، مقابل 38.8801 دينار للشراء، و38.8862 دينار للبيع أمس.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو عند 47.98 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك الجزائر المركزي سعر الدرهم الإماراتي اليوم عند مستوى 39.61 دينار للشراء، و39.62 دينار للبيع، 39.70 دينار للشراء، و39.71 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس.

ونزل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى مستوى 473.83 دينار للشراء، و475.11 دينار للبيع، مقابل 474.62 دينار للشراء، و475.90 دينار للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 586.92 دينار للشراء، و593.44 دينار للبيع، مقابل 586.93 دينار للشراء، و593.45 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.