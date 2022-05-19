طالع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 مايو 2022

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2022، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر رغم هبوط "النفيس" عالميا مع اقتراب رفع الفائدة الأمريكية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 و60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار للتراوح بين 120 و150 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم الجمعة، ليصل إلى 1066 جنيها (58.37 دولار)، مقابل 1065 جنيها (58.28 دولار) ، بحسب منصة " goldpricesarab" لرصد أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس إلى مستوى 799.33 جنيه (43.78 دولار)، مقابل 798.93 جنيه (43.71 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 621.69 جنيه (34.05 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 532.88 جنيه (29.18 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 399.66 جنيه (21.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 932.56 جنيه (51.07 دولار)، مقابل 932.09 جنيه (50.99 دولار) بنهاية تداولات أمس الأربعاء.

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في مصر نحو 33145 جنيها (1815 دولارا)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 7460 جنيها (408.58 دولار).

عالمياً، واصلت أسعار الذهب الهبوط خلال تعاملات الجمعة، وسط ضغط من توقعات رفع الفائدة المنتظرة من الاحتياطي الفيدرالي التي تجذب المستثمرين تجاه العملة الأمريكية على حساب المعدن الثمين.